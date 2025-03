I Gagliardetti dItalia | la Sampdoria

Glieroidelcalcio.com - I “Gagliardetti d”Italia”: la Sampdoria

di un club ligure: laNel 1946 l’Andrea Doria si unisce alla Sampierdarenese per dar luce ad una delle più prestigiose squadre italiane, la. Nell’albo d’oro della Samp il titolo di Campione d’Italia conquistato nella stagione 1990-1991, quattro vittorie in Coppa Italia, una nella Supercoppa nonché il trionfo europeo nella Coppe delle Coppe nel 1990. Idellariportano i colori delle due società antesignane (bianco e blu l’Andrea Doria, rosso e nero la Sampierdarenese) insieme alla croce di S. Giorgio, simbolo di Genova.Sampierdarenese anni ’30Nel dettaglio, idei doriani nel 1950 riportavano la denominazione societaria apposta su di uno sfondo blucerchiato nonché la data relativa all’incontro.anni ’50Gli stessi lineamenti appartengono anche airealizzati fino agli anni Settanta, inclusi quelli in versione stampata.