Ilrestodelcarlino.it - I doni delle associazioni. Le attrezzature al Mazzoni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono state consegnate 2340sanitarie acquistate grazie al bando ’Dotazioni sanitarie’ della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, un’iniziativa finalizzata al potenziamentodotazioni tecnologiche della sanità locale. Il progetto ha un valore complessivo di 750mila euro ed è stato realizzato grazie alla collaborazione tra 11del terzo settore e l’Ast di Ascoli, con il finanziamento della Fondazione che ha coperto fino all’80% della spesa, mentre il restante 20% è stato sostenuto con risorse aziendali. Le nuove dotazioni sono state destinate a 13 unità operative dell’Ast. Tra legià consegnate figurano dispositivi avanzati per endoscopia, due morcellatori per il reparto di ginecologia dell’ospedale, due wound viewer per diabetologia, un morcellatore urologico, un sistema per il monitoraggio dei pazienti sottoposti a infusione di cellule Car-T, un congelatore per cellule staminali destinato all’ematologia, una poltrona e strumenti per odontostomatologia, un sistema di rilevazione per le paratiroidi per l’otorinolaringoiatria e un elettroencefalografo con telelettura per il reparto di neurologia.