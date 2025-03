Iodonna.it - I dati da uno studio di Inps-Save the Children sui dati del 2022 sembrano indicare un trend positivo. I parametri variabili sono territorio di residenza, dimensioni azienda e tipo di contratto.

Leggi su Iodonna.it

di, dimensione dell’in cui si lavora,die reddito:i fattori che determinano il profilo di chi va in congedo di paternità in Italia secondothe. Leggi anche › Negato il congedo di paternità alla seconda mamma: il caso arriva alla Consulta iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Congedo di paternità: il numero dei padri che lo chiedono è triplicato in 10 anni iO Donna.