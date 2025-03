Ilfattoquotidiano.it - I criteri per sostituire le caldaie nelle scuole sono cambiati in corsa: il governo non rimborsa interventi già fatti. L’accusa: “Questo stallo va avanti da mesi”

Comuni e Province hanno speso milioni di euro per cambiare ledelle, ma ora ilnon paga. Può sembrare una barzelletta ma è così. A complicare il tutto è ancora una volta proprio il Pnrr e “santa” burocrazia. In un Paese dove – secondo Legambiente – servirebbero ottant’anni per efficientare tutti gli edifici scolastici e dove come abbiamo visto neiscorsi i riscaldamenti dellespesso non funzionano chi ha provato a far qualcosa ora si trova con la spesa fatta, i fornitori alla porta ma l’impossibilità di avere i soldi. A sollevare la questione nei giorni scorsi è stato Il Gazzettino che, con un articolo a firma Alda Vanzan, ha denunciato il caso della provincia di Treviso che attende 1,8 milioni per cinqueprogrammati negli edifici scolastici. Una questione che non riguarda solo il Veneto.