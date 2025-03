Agi.it - Hypersight, il nuovo super occhio per la radioterapia oncologica

AGI - Si chiamailarrivato nel Dipartimento diavanzata dell'Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Un '' che integra e potenzia Ethos, macchina diguidata da intelligenza artificiale, già in uso dal 2022, e definita 'adattiva', cioè in grado di ricalcolare a ogni seduta unpiano di cura, in tempo reale, in base alle variazioni della massa tumorale e a quelle anatomiche che possono verificarsi durante il trattamento. Innovazione tecnologica Grazie aquesta apparecchiatura è ora equipaggiata, per la prima volta in Italia, e tra i pochi centri al mondo, con un software capace di catturare con qualità eccezionale le immagini del tumore da trattare e di colpirlo in appena sei secondi, permettendo di ricalcolare il piano di cura con estrema precisione e velocità senza precedenti.