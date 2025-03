Sololaroma.it - Hummels in bilico, la Roma cerca il sostituto: Marmol guida il casting

La sosta Nazionali prosegue e lacontinua a ricaricare le pile. I giallorossi hanno messo in archivio la vittoria per 1-0 con il Cagliari, grazie al gol di Artem Dovbyk, e possono concentrarsi sul finale di stagione. Già, perché la rimonta in campionato sta prendendo sempre più in forma, con il 4° posto che dista solo quattro punti. L’artefice di questo vero e proprio capolavoro è Claudio Ranieri, abile ad ereditare una nave prossima ad affondare ed a trascinarla in un porto sicuro, come un ottimo timoniere. Se è vero che il presente è sereno, è altrettanto lecito dire che c’è un futuro da scrivere.La dirigenza starebbe infatti studiando le prossime mosse di calciomercato. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi desidererebbe puntellare il reparto difensivo, portando alla corte della Lupa un nuovo centrale perno.