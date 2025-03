Lortica.it - HSG Srl chiude: il consigliere Lucacci analizza le responsabilità e le anomalie della vicenda

Quando un’azienda, la politica tenta di intervenire per risolvere problematiche spesso legate a questioni giuridiche ed economiche fuori dal controllo pubblico. La chiusura di HSG Srl sembra rientrare in questa categoria. Ilprovinciale Francescoha approfondito la, riscontrando alcunespiega: “È necessario individuare i soggetti coinvolti:HSG Srl di Brescia, che gestiva in affitto la Tessitura Vignali Vasco Srl dal 2 maggio 2022, con un contratto valido fino al 5 maggio 2025. La proprietaria, Omega Srl (ex Tessitura Vignali Vasco Srl), è successivamente fallita.TORO WOOD INVEST HDP Srl, un’azienda del Casentino, operante in un settore diverso, in forte espansione e alla ricerca di spazi per la propria crescita.”LeriscontratePrima anomalia: Figure legate alla società affittante (poi fallita) sono apparse pubblicamente come rappresentanti di HSG Srl, nonostante il loro coinvolgimento diretto con la società in concordato.