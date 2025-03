Linkiesta.it - Home Swap: il nuovo lusso è scambiarsi la casa

Dal couchsurfing, trend globale per studenti e backpacker degli anni Novanta, all’: niente notti sul divano ma la possibilità di soggiornare gratis in (quasi) ogni parte del mondo scambiando il proprio appartamento con quello di un’altra persona. Anche senza il vincolo di farlo nello stesso periodo, protetti da un’assicurazione e con la possibilità di un upgrade.Non un’idea per gli ultimi fricchettoni, ma la formula sostenibile, economica e green scelta soprattutto dalle famiglie – in particolare quelle con figli adolescenti (trenta per cento) o maggiorenni (ventisette per cento) –, ma anche da chi ha bambini piccoli e cerca unagià attrezzata di giocattoli, scalda biberon e lettini o (in minima parte) da single, coppie e over sessanta.Exchange, Marocco, Tinghir. Courtesy ofExchangeSono i dati diExchange, la piattaforma francese nata nel 1996 che dal 2018 riunisce sotto un unico marchio sette piattaforme con un’unica visione globale, una sfida all’industria turistica che offre a duecentomila iscritti di centocinquantacinque Paesi diversi quattrocentomila possibilità di soggiornare in case reali, senza alterare il mercato immobiliare.