Spazionapoli.it - Hojlund al Napoli, dall’Inghilterra spunta una novità: le ultimissime voci per l’estate

Rasmuspotrebbe davvero diventare un nuovo giocatore delno importanticon nuovi rumors perIl calciomercato non dorme mai, e ilè già al centro diche fanno sognare i tifosi. Secondo i quotidiani inglesi, Rasmusalpotrebbe diventare realtà nella prossima estate. Il giovane attaccante danese, dopo un’esperienza non proprio esaltante al Manchester United, potrebbe tornare in Italia per alternarsi con Romelu Lukaku e dare nuova linfa all’attacco azzurro.Ma c’è di più: il suo nome si intreccia con quello di Victor Osimhen, un altro protagonista del mercato partenopeo, su cui il Barcellona sembra aver messo gli occhi. Ilsta pianificando una campagna acquisti importante, soprattutto in vista del ritorno in Champions League, epotrebbe essere il tassello giusto per rinforzare il reparto offensivo.