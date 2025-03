Oasport.it - Hockey ghiaccio: Merano accorcia su Ritten in Alps League. Cortina eliminata

riapre definitivamente i Giochi nel Campionato2024-2025 disu. La squadra altoatesina ha infatti vinto ai supplementari la gara-5 valida per i quarti di finale del torneo, beffando Renon per 2-1 e portando la serie sul 3-2. Ma andiamo con ordine. Dopo un primo periodo a reti bianche è proprio l’HCM a smuovere per prima il tabellino, segnando la prima rete con Pietroniro al 5:15 del secondo tempo. I Buam però, pur incassando il colpo, rispondono al 10:16 del terzo atto con Szypula, sfruttando la triangolazione con Hjorth e Larsen. Dopo ben 4:21 del tempo supplementare ci pensa poi Madsen a infilare il disco in rete, certificando così una rimonta che sembrava impossibile fino a pochi giorni fa. Giovedì 20 marzo si disputerà la gara-6, in cuiandrà a caccia del pareggio.