Ilfattoquotidiano.it - “Ho voluto vestirmi bene come mi diceva sempre, voleva che fossi la sua principessa. Ci speravo nel lieto fine”: il dolore della moglie di Pietro Genuardi ai funerali

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel giorno dell’addio a, scomparso a 62 anni a causa di una grave malattia del sangue, laLinda Ascierto è intervenuta in diretta a La Volta Buona. Ai microfoni di Caterina Balivo ha ricordato il marito con emozione: “Vogliamo celebrarecol sorriso con cui se n’è andato, vorrei che oggi fosse una festa”.Linda Ascierto ha condiviso il suo modo di onorare il marito, scegliendo di vestirsi: “Non voglio definire quello di oggiun funerale, per lui sarebbe stato troppo. Avrebbeche noimo gioiosi e felici, homichela suae quindi per me è importante, ho reso omaggio all’amore grandemia vita”. Ilera palpabile e Ascierto non ha nascosto la speranza di un: “Cianche io davvero, non mi rimprovero nulla perché gli sono stato accanto, tutti i giorni gli ho detto che lo amavo, ho vissuto l’amore più grande che si potesse vivere, è l’unica gioia che mi rimane insieme a tutti i suoi ricordi”.