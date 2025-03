Ilfattoquotidiano.it - “Ho scoperto che mio marito mi tradiva ma la cosa più scioccante è il modo subdolo in cui me lo ha nascosto”: la storia di Sarah Maclean

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La, virale su TikTok, la riprende il New York Post. Un tradimento ‘come tanti’? Non proprio, tanto da far dubitare alcuni commentatori della dinamica. Vediamoè accaduto.ha raccontato la suasul popolare social: incinta all’ottavo mese, le cose non andavano bene con lui si mostrava sempre demotivato e, quando lei gli ha chiesto conto innetto, lui le ha detto che non l’amava più e che sarebbe andato a vivere da sua madre.ha peròche l’uomo si era in realtà trasferito da un amico, si è insospettita e ha cominciato a indagare sui social dove ha trovato diverse foto inequivocabili delcon una collega. Ecco he ha deciso di sfogarsi su TikTok ed è stato allora che una donna le ha scritto in privato per dirle di avere avuto una relazione con suo