Harvard gratis per studenti con basso reddito | così si arginano i danni dell’amministrazione Trump

L’università diha annunciato ieri una riforma senza precedenti nel proprio sistema di accesso: a partire dall’anno accademico 2025-26, gliprovenienti da famiglie con unannuo pari o inferiore a 200mila dollari non dovranno pagare le tasse di iscrizione. Per coloro che hanno unfamiliare inferiore ai 100mila dollari, l’esperienza universitaria sarà completamente gratuita, comprensiva di vitto, alloggio, spese sanitarie, trasporti e perfino un contributo di sostegno finanziario pari a 4.000 dollari complessivi, distribuiti tra il primo e il terzo anno.Secondo le stime dello stesso ateneo, circa l’86% delle famiglie statunitensi rientrerebbe nei criteri che consentono l’accesso agli aiuti finanziari. Il budget che la prestigiosa università ha deciso di destinare agli aiuti economici per gliarriverà a 275 milioni di dollari nell’anno accademico 2025-26, mentre attualmente più della metà degligià riceve una qualche forma di sostegno economico.