Juventusnews24.com - Hancko Juventus e il retroscena di gennaio: ecco perchè non è arrivato a Torino. Tutta la verità sul difensore

di RedazioneNews24e ildinon èlasuldi proprietà del FeyenoordTra gli obiettivi del calciomercatoc’è anche Daviddi proprietà del Feyenoord che i bianconeri hanno individuato come rinforzo ideale per completare la propria retroguardia.Ilera vicino a trasferirsi ama le alte richieste del club olandese hanno arenato una trattativa che comunque verrà ripresa nei prossimi mesi. 30 milioni il prezzo fatto dal Feyenoord: troppo per la Juve, che ha così ripiegato su Kelly.Leggi sunews24.com