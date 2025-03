Hamilton è già addio | Ferrari annientata

Leggi su Sportface.it

L’avventura di Lewisinnon è certamente iniziata nella maniera che tutti si aspettavano.Difficilmente ci si aspettava di trovare lacome prima forza del campionato, considerando quanto emerso dai test e dall’ultima parte della stagione in cui la McLaren è stata la vettura predominante e protagonista, ma un inizio così difficile era quasi impossibile da pronosticare. Il primo Gran Premio della stagione ha lanciato un segnale d’allarme non indifferente, con lache con entrambi i piloti ha fatto male in qualifica e malissimo in gara. Dopo un sabato difficile, infatti, a Melbourne nella gara della domenica è avvenuto l’ennesimo disastro di gestione della strategia. In una gara segnata dalla pioggia, infatti, sia per Charles Leclerc sia per Lewisci sono stati problemi non indifferenti con il muretto.