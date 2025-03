Lapresse.it - Haiti, atterrato l’aereo con a bordo 46 passeggeri deportati dagli Stati Uniti

E’adil volo proveniente da Miami con a46 cittadiniani, 25 dei quali condannati,è arrivato a Cap-Haïtien, nel nord del Paese caraibico dopo che l’amministrazione Trump ha posto fine allo status di protezione temporanea (TPS) per mezzo milione diani che vivono negli Usa. La scelta del governo americano è stata presa nonostante il deterioramento delle condizioni di vita ad, con le bande che controllano circa l’85% della capitale. Il TPS viene concesso ai cittadini di determinati Paesi che si trovano in condizioni di pericolo, come conflitti armati o disastri ambientali. Da quando è tornato in carica, il Presidente degliDonald Trump ha deciso di rivedere alcune parti del sistema di immigrazione statunitense, promettendo “deportazioni di massa” e arresti.