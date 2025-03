Lapresse.it - Gwyneth Paltrow e il nuovo film con Timothée Chalamet: “C’è molto sesso”

rivela dettagli piccanti su ‘Marty Supreme’, il prossimoche la vedrà protagonista insieme ae che dovrebbe uscire a Natale. Durante la preparazione deldi Josh Safdie sono diventate virali alcune foto scattate sul set che immortalanomentre si baciano durante le riprese di una scena. Ma l’attrice spiega che questo è solo un piccolo antipasto di quanto si vedrà nel: “Voglio dire, in questoc’è. Ce n’è”, dicein un’intervista a Vanity Fair.“sex symbol pensante”Per le scene di, è stato ingaggiato anche un coordinatore di intimità, figura nata dopo la nascita del movimento #MeToo e già utilizzata in altricome Povere Creature di Yorgos Lanthimos. “Adesso c’è questo coordinatore dell’intimità, che non sapevo esistesse”, spiega l’attrice, che scherzando racconta di quando la coordinatrice ingaggiata dal regista le ha chiesto se si sarebbe sentita a suo agio in una scena intima particolare: “Ho pensato ‘ragazza, sono dell’epoca in cui ti spogli, vai a letto, la telecamera è accesa’“.