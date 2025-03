Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Geostorm, Mercoledi 19 Marzo 2025

Mercoledì 19sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, "", un disaster-movie con Gerard Butler. Una rete di satelliti che controlla le condizioni climatiche della Terra sfugge al controllo: uno scienziato deve impedire una tempesta globale. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, "American Gigolò", il film cult degli anni ‘80 che ha consacrato il mito di Richard Gere. Un affascinante gigolò finisce nei guai quando una delle sue clienti viene ritrovata barbaramente uccisa. Su SkyCollection HD alle 21:15 sul canale 303, "Impatto imminente", un action adrenalinico con Bruce Willis e Sarah Jessica Parker.