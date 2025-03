Anteprima24.it - Guangi e Savastano (FI): “Solidarietà agli agenti di PM, ora un presidio fisso h24 a via Verdi e piazza Municipio”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Esprimiamo massimaal corpo di polizia municipale del comune di Napoli per gli incresciosi episodi avvenuti oggi. I gesti di violenza e rabbia sono contrari alle istituzioni e a chi cerca di dare risposte democraticamente. Mai a favore della violenza, sempre per il dialogo costruttivo. Come gruppo di Forza Italia ci siamo sempre pronunciati in difesa dei nostri uomini in divisa, della nostra polizia urbana che è quotidianamente tra le strade della nostra città. Abbiamo, pertanto, anche più volte sollecitato l’amministrazione a chiedere al Prefetto undi vigilanza h24 presso viacosì come avviene per tutte le istituzioni.Nessuno deve rischiare la propria incolumità per il proprio lavoro né per difendere altri lavoratori.