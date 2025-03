Bergamonews.it - Grumello, paura e terrore sul treno: 26enne sfregiato al volto

del Monte. Attimi die panico sulregionale 10116, in partenza da Brescia con direzione Bergamo delle 7.57. Alla stazione didel Monte, intorno alle 8.20 di mercoledì 19 marzo, un giovane straniero di 26 anni è stato aggredito da un uomo incappucciato, sembrerebbe anche lui straniero, con un grande zaino grigio.Ilè statoal: una ferita di circa 7-8 centimetri alla guancia destra. L’aggressore avrebbe sorpreso il giovane alle spalle, avrebbe estratto un coltello eildel.Non è ancora chiaro se i due uomini si conoscessero o se l’aggressione sia il frutto di un atto folle.La vittima è stata immediatamente soccorsa da un volontario del 118 presente nella carrozza in attesa che arrivassero l’ambulanza e le forze dell’ordine e, successivamente, è stata trasportata in ospedale in condizioni non gravi.