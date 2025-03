Ilnapolista.it - Greenwood non è più il pupillo di De Zerbi: «È troppo incostante. Ed è una cosa che non mi piace»

Mason, ex Manchester United, non è più ildi Roberto Deal Marsiglia. Secondo quanto riportato dai media francesi, il suo futuro è ancora incerto. Aveva iniziato la stagione essendo un punto di riferimento per l’allenatore italiano e per il Marsiglia. Nell’ultimo periodo è crollato nelle gerarchie finendo in panchina per due partite di seguito, contro il Lens e il Psg.Leggi anche: A Marsiglia è-mania: ora le polemiche sul suo arrivo sembrano essere svanite (L’Equipe)è crollato nelle gerarchie di DeNelle prime 28 partite di Ligue 1 ha segnato 15 gol. Poi il nulla e le recenti critiche del suo allenatore hanno messo in dubbio il suo futuro. Il motivo di questo tracollo è stato rivelato da De, quando ha lasciato intendere che l’attaccante non sta rispettando le sue aspettative in termini di impegno lavorativo.