Iodonna.it - Grazie al suo contenuto proteico e alla presenza di grassi buoni, il latte di soia può essere considerato una delle alternative più bilanciate al latte vaccino. Ma come inserirlo correttamente nella dieta? E quali controindicazioni è bene conoscere? Tutte le risposte della nutrizionista

Leggi su Iodonna.it

Tra le bevande vegetali è certamente tra le più consumate e apprezzate: parliamo di quello che viene comunemente chiamatodima che più propriamente andrebbe indicato“bevanda vegetale di”. Secondo la normativa vigente, infatti, sulle etichette alimentari il termine “” puòutilizzato solo per il prodotto di origine animale, e non per levegetali. Alimentazione corretta: dieci regole per mangiare sano X Denominazione a parte, aldisono riconosciute alcune interessanti proprietà nutritive.