361magazine.com - Grande Fratello, tutti contro Zeudi: le critiche degli inquilini

Leggi su 361magazine.com

la finalistaDi Palma: leDi Palma da quando è stata eletta finalista sta ricevendo tantissimeda parteexe dai suoi compagni di avventura.Leggi anche, Tommaso e le mosse social dopo l’eliminazione: cosa ha fattoLe nuoveper la finalista“Non voglio essere coinvolta nelle discussioni trae Lorenzo o Giglio. Non voglio sentire dire che manipolo gli altri!” afferma Shaila e poi aggiunge: “Non mi piace il suo atteggiamento da attaccabrighe. Adesso è a letto ma domani glielo dirò”. Chiara replica: “Mi fa stare male questa cosa. Non mi piace come mi ha trattata”. “Non mi va che si crei una coalizioneLorenzo perché gli voglio bene.