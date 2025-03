Tvzap.it - “Grande Fratello”, Stefania Orlando e la frecciatina a Beatrice che scatena il pubblico

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,e lacheilLuzzi ela scorsa settimana hanno avuto un acceso confronto al, senza esclusione di colpi. La stilettata finale è stata ad opera della ex gieffina, che dopo essere uscita dalla Casa ha esclamato: “Cara Bea, ti sei montata così tanto la testa che ormai non riescono nemmeno più a farti il primo piano“. ( dopo le foto) Leggi anche: “”, esplode il caos nella notte: “Non mi toccare!” (VIDEO)Leggi anche: “”, il concorrente top eliminato:senza parole“”,e lacheilLunedì scorso Alfonso Signorini ha letto ai ragazzi della casa un tweet diLuzzi è subito intervenuta, facendo indispettire il conduttore: “Sì ma sotto a quel post ci sono tantissimi commenti di persone che non sono per nulla d’accordo con lei“.