Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila sgancia la bomba: “Ecco cosa hanno fatto Helena e Lorenzo prima di entrare nella Casa”

Il rapporto traPrestes eSpolverato all’interno delladelè sempre stato conflittuale.Se in un primo momento sembrava potesse nascere qualtra i due, poi però le loro strade si sono del tutto separate.ha così iniziato una relazione fissa conGatta edcon Javier Martinez. Da quel momento i rapporti tra i due ex “complici” si sono fatti sempre più tesi e spesso e volentieri si sono ritrovati l’uno contro l’altro a dirsene di tutti i colori.Durante le recenti settimane però il rapporto traha preso una piega del tutto inaspettata. I due infatti si sono lasciati e sembrano essere adesso molto distanti. Questo ha portato il milanese sempre più vicino alla brasiliana, scatenando così la gelosia anche dell’argentino che in un primo momento ha preso le distanze da(pensando possa essere interessata ancora a), salvo poi tornare a fare la pace con la fidanzata.