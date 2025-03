Tvzap.it - “Grande Fratello”, scoppia la lite tra Chiara e Zeudi: i sospetti del pubblico

News TV. Nuove tensioni nella Casa del. Dopo mesi di amicizia, l'alleanza trae Shaila sembra vacillare. Nella serata di ieri,si sono scontrate duramente, lasciando tutti sorpresi. Il motivo? La mancanza di sostegno da parte dinei confronti didopo le accuse ricevute in puntata da Lorenzo, che l'ha definita una stratega.latraScintille in serata traDi Palma eCainelli. Tutto è iniziato con un confronto pacato, che però è rapidamente degenerato.voleva chiarire la situazione con, ma quest'ultima si è mostrata irremovibile: "Non voglio parlare", ha ripetuto più volte perché "non mi sono sentita tutelata".