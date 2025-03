Isaechia.it - Grande Fratello, i dubbi degli inquilini su Zeudi: “Siccome è nervosa se la prende con i suoi amici, è contraddittoria!”

Leggi su Isaechia.it

Emergono in Casa i primisul comportamento diDi Palma da parte del suo gruppo diChiara, Giglio, Lorenzo e Shaila.Il tutto nasce in seguito alla discussione avvenuta ieri sera tra l’ex Miss Italia e Chiara Cainelli (CLICCANDO QUI potete leggere quanto accaduto). In serata poi quest’ultima, ritrovandosi a parlare con Shaila Gatta su quanto accaduto ha manifestato la sua delusione. In suo supporto proprio l’ex Velina che ha detto:Adesso sta dormendo e non si può neanche parlare però a me da fastidio una cosa: che si debba associare il mio nome a quello di altri concorrenti. Cioè, lei fa quello che fa, ognuno fa da sé. Io, nella condizione con Lorenzo ho le mie motivazioni, so io perché non gli parlo e so io perché lo rifiuto. Io posso capire che lei sia dispiaciuta per ciò che è successo ieri con Lorenzo perché alla fine loro hanno avuto un rapporto carino e lui è il primo che ha detto delle cose che lei non sapeva e ci sta che lei ci possa stare male.