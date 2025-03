361magazine.com - Grande Fratello, Helena e Javier ci riprovano: la decisione

ci: il nuovo confronto tra i due gieffinistanno affrontando un periodo di crisi. I due inquilini ad un passo dal gran finale si ritrova a dover affrontare un nuovo chiarimento. La modella e il pallavolista hanno deciso di riprovarci,Il nuovo confronto tra i duePrestes cerca un confronto col suo fidanzato affermando: "Anche se siamo stati insieme, ho avvertito che qualcosa si è rotta. Forse hai bisogno di più tempo, non lo so". La modella ha le idee chiare e replica: "C'è qualcosa che non va, il tuo modo di abbracciarmi, di guardarmi, di toccarmi" lei non demorde e continua: "Vuoi per forza che le cose vadano come vuoi tu".intanto ha solo bisogno di riflettere prima di dover ritornare a compiere una scelta.