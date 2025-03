Isaechia.it - Grande Fratello, Alfonso Signorini ‘inca**ato nero’ con Beatrice Luzzi? Il conduttore replica ai rumor e svela come sono andate davvero le cose

era‘inca**tocondurante l’ultima puntata delandata in onda lunedì sera?Di recente, ospite di Grazia Sambruna per Boom, ildel reality show di Canale 5 ha voluto fare chiarezza in merito aiche lo vedrebbero sul piede di guerra contro l’opinionista, indiscussa e discussa protagonista non solo della passata edizioneconcorrente ma anche in queste nuove vesti.Le dichiarazioni diriprese da Biccy.it:Se conho litigato durante la pubblicità del? Ma va là! Innanzitutto, dircene di tutti i colori non era possibile: ero senza voce, avevo la febbre, stavo malissimo. L’unica verità è che non c’è stato assolutamente niente. C’è stata una discussione ma è stata in diretta davanti le telecamere, poi finita lì, l’ho coinvolta anche in altre questioni.