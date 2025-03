Agi.it - Google annuncia due nuove funzionalità di Gemini

AGI -lancia una nuovaper chi ama (e crea) podcast. Si chiama Audio Overview ed è implementata dentro il suo assitente AI,. Permette di trasformare documenti, presentazioni e rapporti in contenuti audio, ricchi di discussioni e dialoghi tra due fantomatici presentatori (host). L'obiettivo è rendere le informazioni più accessibili e coinvolgenti, permettendo agli utenti di ascoltare sintesi dei loro materiali mentre sono in movimento come se fossero discussi alla radio o all'interno di contenitori già noti. Come funziona Audio Overview Uno: il caricamento dei contenuti. Gli utenti possono caricare documenti o presentazioni su vari argomenti all'interno di.? Due: generazione dell'audio. Una volta caricato il file,crea una conversazione tra due host AI che discutono e sintetizzano il contenuto del documento, offrendo una panoramica approfondita e coinvolgente.