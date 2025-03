Zonawrestling.net - Goldberg si prepara al ritiro, ma il via libera medico tarda ad arrivare:”Sarò fisicamente autorizzato a breve”

Leggi su Zonawrestling.net

Billpotrebbe pianificare il suo match diper il 2025, ma c’è un problema: non è ancora statoa lottare. La leggenda della WWE ha recentemente subito un trattamento con cellule staminali e, sebbene creda di poter tornare presto, non c’è ancora una data precisa per il suo ritorno sul ring. Durante un’intervista a The Ariel Helwani Show, aè stato chiesto se avesse una tempistica per il suo ultimo match. La sua risposta?: “Non ho la minima idea,” ha ammesso. “So solo che ho ricevuto cellule staminali cinque settimane e sei giorni fa e che.”ha parlato per la prima volta del suo piano di sottoporsi a un trattamento con cellule staminali lo scorso dicembre, rivelando che il principale problema che lo stava frenando era la spalla.