Juventusnews24.com - Goal Adzic, il talento della Juve va a segno con il Montenegro Under 19! Il gesto tecnico entusiasma i tifosi bianconeri – VIDEO

di RedazionentusNews24, il talentinontus va acon ilU19: il classe 2006 fa sognare tutti iVecchia SignoraLa pausa per le Nazionali sorride ad, che realizza un. La sua selezione, ilU19, ha affrontato i pari etàSlovacchia, in un confronto valido per le qualificazioni agli Europei di categoria.???? Vasilijevs Slovakia U19pic.twitter.com/q2RoIXny7H—ntusnil (@nilntus) March 19, 2025Il suoè valso il momentaneo vantaggio del, che, per l’occasione giocava in casa e che non è riuscita ad andare oltre l’1-1 finale. Buone notizie per lae lantus Next Gen, che possono godersi il gioiellino classe 2006.Leggi suntusnews24.com