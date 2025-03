Lettera43.it - Go-Jo, chi è il cantante in gara all’Eurovision 2025 per l’Australia

Pur non appartenendo all’Europa,partecipaSong Contest. Un amore nato nel 1983 quando l’emittente locale Sbs decise di trasmettere la kermesse senza alcun commento di giornalisti e opinionisti personali, riscuotendo enorme successo. Dapprima ospite, è entrata inufficialmente nel 2015 ma non si è mai spinta oltre il secondo posto. A Basilea, dal 13 al 17 maggio, a tenere alto lo stendardo di Canberra sarà Go-Jo, star di TikTok e Instagram, con la canzone Milkshake Man scritta assieme alla band Sheppard. Il testo intende ispirare la gente ad abbracciare la propria parte migliore ed esserne orgogliosi.inizierà il suo cammino all’ESC durante la seconda semifinale di giovedì 15.La carriera di Go-Jo, dai primi singoli ai brani virali su TikTok e SpotifyGo-Jo in uno scatto sui social (Instagram).