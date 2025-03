Ilgiorno.it - Gli sciatori travolti dalla slavina. Fuori pericolo la guida di Bovezzo

Nel gruppo di quattro uomini che saliva lungo uno dei versanti del massiccio dell’Adamello, quando si è staccata una, c’era unaalpina di: Andrea Tocchini di 36 anni, noto come Anello. Un ferito, 51 anni, e il deceduto, 49 anni, sono tedeschi, mentre l’unico del quartetto che non è finito sotto la neve è spagnolo e ha 23 anni. La tragedia è accaduta lunedì mattina nell’area del Cantiere, lungo la pista Sgualdrina, a poca distanza dal rifugio Capanna Presena e dal ghiacciao dell’Adamello. È ilpista più famoso e frequentato della zona. Un’area sicura, finché le temperature sono basse. Quando si alzano e batte forte il sole, come lunedì in mattinata, diventa invece insidiosa a causa dei distacchi di neve causati da lastroni di ghiaccio che si formano nella notte e poi vengono ricopertineve fresca o spostata dal vento.