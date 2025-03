Quotidiano.net - Gli equilibrismi democratici: "Sì al piano con radicali revisioni". Pd alla prova con un testo unitario

Leggi su Quotidiano.net

Labor limae, ovvero l’arte di cesellare ogni dettaglio di unprima della sua pubblicazione. Ci si adoperava già Orazio nella Roma di Augusto e duemila anni dopo, nella Roma di Elly e di Giorgia, eccoci ancora lì. Così ieri mattina, mentre la premier presentava al Senato il frutto del minuzioso lavoro di lima sul suo discorso fatto per non impensierire nessun alleato (risultato ottenuto: i suoi lo hanno votato tutti), negli uffici del Pd ildella mozione che i dem presenteranno oggiCamera subiva un trattamento ancora più di fino e radicale. La resa finale è un’opera di ingegneria politica pensata per ricucire gli strappi e togliere se possibile anche il segno dei punti, o perlomeno andar giù di cerone sulle cicatrici. Così se RearmUe "va radicalmente cambiato", il fatto non è che non vada bene, piuttosto che non risponde all’"indifferibile" esigenza di costruire una vera difesa".