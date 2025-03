Quotidiano.net - Gli astronauti Wilmore e Williams sono rientrati sulla Terra, finita l’avventura di 9 mesi sull’Iss

Roma, 18 marzo 2025 –gliButche Suni. Dopo aver trascorso più di novebloccatiStazione Spaziale Internazionale (Iss) i due veterani dello spaziofinalmente tornati a casa: la navetta Crew Dragon Freedom ha fatto ammaraggio alle 17:57 (le 22.57 in Italia) al largo delle coste della Florida. A bordo c'erano anche il comandante Nick Hague della Nasa e Aleksandr Gorbunov dell'agenzia spaziale russa Roscosmos.erano arrivatiIss il 6 giugno 2024 e avrebbero dovuto restarvi una settimana, ma Starliner, la navetta della Boeing con la quale erano arrivati, ha avuto problemi tecnici che non avrebbero consentito un rientro in sicurezza. Così i duesivisti costretti a prolungare la loro permaneneza nella spazio per ben 286 giorni.