Dilei.it - Gli alimenti che aiutano a contrastare la stanchezza primaverile

Leggi su Dilei.it

“Aprile, dolce dormire” una frase che per molti è valida durante l’intera stagione. Sono tante, infatti, le persone che sperimentano una sensazione die spossatezza, note come astenia. Tutto ciò sembra essere legato ad un cambiamento del clima, ma anche ad un aumento delle ore di luce e alla variazione dei ritmi circadiani. Tuttavia, seguire una corretta alimentazione e inserire all’interno del proprio schema dietetico dei cibi specifici, può aiutare l’organismo a fare il pieno di macro e micronutrienti essenziali e stimolare il metabolismo. In questo articolo verranno elencati 8che è possibile utilizzare all’interno della propria alimentazione per aiutare a combattere lae sentirsi meglio in attesa dell’estate.Frutta secca e semi oleosiNoci, mandorle, nocciole, anacardi, ma anche semi di girasole o di lino: sono solo alcune delle tipologie di frutta secca e di semi oleosi che è possibile aggiungere alla propria dieta per fare il pieno di micronutrienti essenziali.