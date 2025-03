Gamberorosso.it - Gli 11 migliori Verdicchio dei Castelli di Jesi scelti dal Gambero Rosso

Ilè la varietà di uva a bacca bianca più nota e diffusa nelle Marche. Deve il suo nome al colore degli acini che mantengono sempre una sfumatura verdolina anche a piena maturazione e non di rado la trasmettono al vino stesso. Riportato per la prima volta in un documento notarile del 12 gennaio 1579, deve aspettare il 1968 per legare il suo nome a quello deidi, suo territorio d’elezione. Come sia arrivato nelle Marche non si sa: si suppone, dato che geneticamente è del tutto identico al trebbiano di Soave, possa esser giunto al seguito delle famiglie venete che nella seconda metà del Quattrocento ripopolarono i colli dell’entroterra marchigiano dopo una devastante epidemia.Il territorio deidiIl vitigno si trova a meraviglia nei territori collinari attraversati dal fiume Esino che la denominazione individua in 23 comuni posti in provincia di Ancona e due in quella di Macerata.