Giustizia tributaria dall’Irpinia al Sannio no unanime della Regione

Tempo di lettura: 2 minuti Il ConsiglioCampania ha approvato all’unanimità una mozione per dire no all’ipotesi di soppressioneCorte didi Avellino.Come era stato deciso a margine del confronto tra l’Ordine degli avvocati irpini e i consiglieri regionali locali, è stata presentata una mozione sul meta e illustrata oggi in Aula dal consigliere Maurizio Petracca che ha evidenziato la contrarietà a qualsiasi ipotesi sia di soppressione che di eventuale accorpamento che finirebbe per danneggiare la popolazione residente nella provincia di Avellino.Di seguito il testo del deliberato approvato:premesso che:Il Ministero dell’Economia e Finanze e? pronto a tagliare 64 delle 103 Corti dipresenti sul territorio italiano con una ipotesi accorpamento del 62% dei tribunali abilitati ad occuparsi dei ricorsi tributari di I grado, tra queste anche la Corte didi Avellino;considerato che:questa scelta non tiene conto di criteri oggettivi quali il numero di abitanti, il numero di imprese presenti sul territorio, il numero di ricorsi attualmente trattati tanto che la sede di Avellino merita di restare attiva sia alla luce dei criteri dettati dalla legge delega n.