Giustizia | è l’ora di voltare pagina

Dovrebbero essere gli italiani a scioperare contro la magistratura. Perché non sopportiamo più i loro errori (marchiani) e i privilegi (palesi) di una casta che pensa di essere sempre al di sopra dellache non è in grado di cambiare.Ma cheè quella che a 25 anni da un delitto non è in grado di stabilire se qualcuno è colpevole o innocente? Come si può parlare dise a dieci anni dalla condanna definitiva per omicidio di una giovane, e dunque dopo che un «colpevole» ha trascorso 3.368 giorni dietro le sbarre, i magistrati riaprono il caso e indagano per lo stesso assassinio un’altra persona? Credo che tutti, nei giorni scorsi, si siano posti queste domande. La decisione della Cassazione di annullare la sentenza di assoluzione dell’ex comandante della caserma dei carabinieri di Arce, della moglie e del figlio, accusati a vario titolo di aver ucciso e occultato il corpo di Serena Mollicone, una ragazza di 18 anni sparita per giorni e poi ritrovata cadavere ai margini di una strada, ha infatti riaperto il caso.