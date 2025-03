Anteprima24.it - Giunta, via libera a Consuntivo 2024 e nuova Commissione edilizia

Tempo di lettura: 2 minutiLacomunale, presieduta da Clemente Mastella, ha approvato il Contodell’anno.“Anche questa volta – spiega l’assessore alle Finanze Maria Carmela Serluca – come accaduto già con il Bilancio di previsione siamo in perfetto allineamento con i tempi previsti dalla legge che prescrive l’approvazione del Rendiconto di gestione entro il 30 aprile. Dopo il viadei Revisori, andremo in Consiglio comunale per l’ok definitivo”.“Quanto ai contenuti, vorrei sottolineare – prosegue Serluca – prosegue la tendenza a tenere in perfetto ordine i conti comunali, senza squilibri finanziari. Infatti il risultato d’amministrazione è – anche quest’anno – in miglioramento e il risultato di cassa è di oltre 40 milioni di euro, ciò testimonia che il Comune ha una solidità finanziaria importante.