Giulia Ceci | Caro papà grazie per il tuo esempio i tuoi insegnamenti i tuoi valori

, avvocata e consigliere comunale a Bergamo, ha scritto questa lettera aperta a suo padre Gianfranco, avvocato e per anni consigliere comunale.,questa lettera in occasione della tua festa mi offre l’occasione di fermarmi un momento e mettere nero su bianco tutto l’amore e la gratitudine che provo per Te.Un genitore lascia un’impronta profonda nei propri figli, ed è attraverso l’e le parole che insegna loro a camminare nel mondo. Tu,, sei stato – e sarai sempre – la mia guida più luminosa, il punto fermo a cui guardare con orgoglio e ammirazione.Penso spesso al tuo percorso, a come sei partito da zero, senza scorciatoie, senza aiuti, costruendo tutto con le tue sole forze. E quello che hai realizzato è straordinario: non solo dal punto di vista professionale, ma, prima di tutto, nella sfera più importante, quella familiare.