Giuli ai Campi Flegrei | Patrimonio archeologico ben controllato

Tempo di lettura: 2 minutiIl ministro della Cultura, Alessandro, ha effettuato questo pomeriggio un sopralluogo al Parcodei, guidato dal direttore Fabio Pagano, per verificare la situazione creata dal bradisismo e dalle relative scosse di terremoto. Il ministro, si legge in una nota, “è stato puntualmente informato dalla dirigenza e dai tecnici del Parco sullo stato dell’arte dei monumenti e del Castello di Baia che ospita il Museodeie sulla sicurezza dei reperti ivi conservati, constatando che al momento non sussistono danni evidenti alculturale”. “Ho trovato un buono stato di salute dell’Anfiteatro di Pozzuoli – ha detto– e soprattutto molto ben. Questo il dato più rassicurante. Non c’è un solo istante in cui il nostrodiffuso non siacon sistemi scientifici a elevata definizione e con un personale di altissimo livello.