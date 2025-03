Teleclubitalia.it - Giugliano, vendono mimose abusive e insultano vigili: denunciate 2 casalinghe

Leggi su Teleclubitalia.it

In occasione della Giornata della Donna, la Polizia Municipale diin Campania ha intensificato i controlli preventivi per contrastare il fenomeno dei venditori abusivi di. Tuttavia, l’attività di controllo ha generato un episodio increscioso che ha portato alla denuncia di due donne, rispettivamente di 45 e 48 anni, per diffamazione aggravata a mezzo .L'articoloTeleclubitalia.