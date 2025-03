Liberoquotidiano.it - "Giudicate voi". Meloni mostra il video che ha fatto impazzire la sinistra in Aula. E ora... | Guarda

voi". Giorgialancia una sorta di sondaggio social dopo la bagarre scatenatasi alla Camera. Su X la presidente del Consigliol'ultima parte delle sue comunicazioni in vista del Consiglio Europeo. E, come si evince dal filmato, dai banchi delle opposizioni si sentono rumorose proteste. La leader di Fratelli d'Italia ha specificato che "Non so se questa è la vostra Europa ma certamente non è la mia". Poi ha voluto leggere alcuni passaggi del manifesto di Ventotene: "Non mi è chiarissima - ha proseguito - neanche l'idea di Europa alla quale si fa riferimento. Ovviamente sono sempre contenta e ho grande rispetto per la partecipazione, per le manifestazioni e le iniziative e per la partecipazione, anche alla manifestazione di piazza del Popolo sabato. È stato richiamato da moltissimi partecipanti il manifesto di Ventotene: spero tutte queste persone in realtà non l'abbiano mai letto perché l'alternativa sarebbe spaventosa".