Zon.it - Giubileo Diocesano dei Docenti e del Personale della Scuola e dell’Università

Si terrà il 21 marzo 2025, un nuovo appuntamento Giubilare per la nostra Arcidiocesi che coinvolgeràdel mondo. A promuoverlo, il ServizioInsegnanti di Religione, in collaborazione con la Pastorale Scolastica, la Pastorale Universitaria e gli Uffici Cultura e Arte, Liturgico e delle Comunicazioni Sociali, sotto il coordinamento dell’Ufficio per il.Tre, i momenti in programma: un breve pellegrinaggio verso la Cattedrale, partendo dal Santuario Maria S.S. di Constantinopoli, poi una riflessione e un approfondimento culturale, guidati da due, precisamente dal prof. Marco Erba e dal prof. Marco Pio D’Elia. E, infine, una LiturgiaParola presieduta dall’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi.