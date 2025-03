Fanpage.it - Giro d’Italia 2025, accordo col PIF: il ricco fondo arabo che ha cambiato lo sport a colpi di milioni

Ild'Italiasarà sponsorizzato da One Cycling, il progetto delplurimiliardario saudita, il PIF che entra ufficialmente in uno dei più grandi appuntamenti del ciclismo internazionale. Primo passo per avere il monopolio e potere sull'Unione Internazionale, imponendo calendario, squadre e investimenti a proprio interesse e piacimento.