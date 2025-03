Dayitalianews.com - Giovanni investito ed ucciso da un’auto mentre camminava lungo la Provinciale assieme al figlio, che ha assistito alla straziante scena. Aveva 72 anni. Il cordoglio della comunità di Pontecorvo

L’incidente mortaleUn drammatico incidente si è verificato nella serata di ieri a, in provincia di Frosinone.Carbone, 72, è stato travolto dapercorreva a piedi la Stradain Contrada Melfi di Sopra. Il pensionato stava camminando vicino al cigliostrada dopo aver trascorso partegiornata nel suo terreno, distante solo pochi metri dsua abitazione. Al suo fianco, a qualche metro di distanza, c’era il, testimone impotentetragedia.L’impatto fataleA investire l’uomo è stata una Lancia Delta, condotta da un 42enne del posto, che si è immediatamente fermato per prestare soccorso. L’urto è stato violentissimo: il corpo del 72enne è stato sbalzato per diversi metri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con ambulanza e auto medica, ma nonostante i disperati tentativi di rianimarlo, per l’anziano non c’è stato nulla da fare.