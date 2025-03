Tpi.it - Giovanni Floris scherza con Elisabetta Piccolotti sul caso Tesla: “È venuta in taxi spero” | VIDEO

Leggi su Tpi.it

Ospite di DiMartedì, il programma in onda su La7 nella serata di martedì 18 marzo,è stata presentata dal conduttorecon una battuta inerente alscoppiato nei giorni scorsi. La deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, infatti, nei giorni scorsi è stata attaccata sui social e non solo perché possiede un’automobile dell’azienda di Elon Musk. “Èin” hato il presentatore introducendo la sua ospite, la quale, ha replicato: “Sì, ma siccome voi di DiMartedì siete perfidi quelera una. E non è una battuta”.ha quindi risposto: “Ma allora è una persecuzione”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DiMartedì (@dimartedila7)Intervistata dal Corriere della Sera nei giorni scorsi,aveva detto in merito alla vicenda: “Considero surreali le polemiche ma anche un po’ divertente quello che trovo sui social.