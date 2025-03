Unlimitednews.it - Giornate Fai, 22 e 23 marzo aprono le porte di Palazzo della Valle

ROMA (ITALPRESS) – Ledel FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) si arricchiscono a Roma dell’apertura di, sede di Confagricoltura, sabato 22 e domenica 23.Per la più antica organizzazione professionale agricola italiana si tratta di un debutto, nell’ambito dell’appuntamento del FAI, che completa il percorso di valorizzazione architettonica e artistica avviato con il restaurofacciata e del piano nobile, culminato con l’inaugurazione, un anno fa, insieme al PresidenteCEI, Cardinale Matteo Maria Zuppi.racchiude la storia dell’agricoltura italiana, non solo per i 6.000 volumi di economia agraria, diritto del lavoro, agronomia etc. catalogati nel prezioso archivio storico, ma anche per i numerosissimi incontri istituzionali, eventi di cultura e approfondimento scientifico che lo hanno reso nel tempo un luogo di riferimento importante per l’imprenditoria e la politica.